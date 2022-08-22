В Волгограде оперативники накрыли офис черных кредиторов: видео





В Волгограде оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями регионального главка МВД накрыли офис черных кредиторов, которым с помощью преступной схемы удалось обмануть свыше 100 волгоградцев. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали семерых подозреваемых.

- Установлено, что в 2020 году супружеская пара разработала схему хищения денежных средств местных жителей. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько юридических лиц, открыли офисы в различных районах города Волгограда и наняли работников, - рассказала Ирина Волк. - С помощью базы данных кредитных брокеров злоумышленники обзванивали лиц, которым банки отказали в выдаче кредитов. Им сообщали об одобрении займов и приглашали на встречу.

Уже в офисе мошенники обещали гражданам гарантированное получение кредитов у банков-партнеров. За данную услугу они требовали денежное вознаграждение. При этом часть затраченной на это суммы волгоградцам обещали вернуть якобы в счет погашения займов. Однако никаких договоренностей с кредитными организациями у подозреваемых не было, и все их обещания были выдумкой.





После оплаты данной консультации обещанные средства они так и не получали. Участники преступной группы каждый раз придумывали различные предлоги, чтобы отсрочить дату выдачи кредита. По данным оперативников, за все время им удалось обмануть свыше 100 человек.

- Проведены обыски в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение, - пояснила официальный представитель МВД России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время пятеро подозреваемых заключены под стражу, еще двоим избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области