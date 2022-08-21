Убившему двоих человек в пьяной аварии волгоградцу дали почти 10 лет









Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 58-летнему мужчине, по вине которого погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, он осужден на 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, после освобождения ему нельзя будет управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев. Решение суда не вступило в законную силу.





Трагедия произошла 25 апреля 2022 года на дороге между хуторами 1-ая Березовка и Деминский. Мужчина с устного разрешения хозяина машины сел за руль ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь обогнать другую машину, он не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. Находившиеся в салоне пассажиры – 54-летний и 58-летний мужчины погибли на месте происшествия. Концентрация алкоголя при обследовании водителя составила 1,439 мг/л. После совершения ДТП водитель был задержан и заключен под стражу.