Расследования

Убившему двоих человек в пьяной аварии волгоградцу дали почти 10 лет

Расследования 21.08.2022 15:32
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21.08.2022 15:32



Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 58-летнему мужчине, по вине которого погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, он осужден на 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, после освобождения ему нельзя будет управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев. Решение суда не вступило в законную силу.

Трагедия произошла 25 апреля 2022 года на дороге между хуторами 1-ая Березовка и Деминский. Мужчина с устного разрешения хозяина машины сел за руль ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь обогнать другую машину, он не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. Находившиеся в салоне пассажиры – 54-летний и 58-летний мужчины погибли на месте происшествия. Концентрация алкоголя при обследовании водителя составила 1,439 мг/л. После совершения ДТП водитель был задержан и заключен под стражу.


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