Общество

Разгон воды ковшами и «глухие» пробки: смотрим, что происходит на дорогах Волгограда

Общество 18.08.2022 18:50
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18.08.2022 18:50


Волгоград оказался во власти непогоды. Разыгравшаяся стихия сковала город автомобильными пробками, улицы топит, а на перекрестках дождевую воду разгоняют ковшами тяжелой техники. 

Погодный апокалипсис — в фоторепортаже ИА «Высота 102». 


В Центральном районе автомобили еле двигаются на Нулевой продольной в сторону северной части Волгограда. 



Машины плотно стоят на улице 7-й Гвардейской. 



Тротуары и дороги скрылись под водой. 



У Качинского рынка в ход идут инновационные технологии борьбы со стихией. 



Люди стоят в километровых пробках. Кто-то уже не верит, что сегодня доберется домой. 


Общественный транспорт работает на износ. В скоростной трамвай сегодня не протиснуться. 


Фото и видео: ИА «Высота 102» / читатели информагентства 

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