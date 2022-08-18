Волгоград оказался во власти непогоды. Разыгравшаяся стихия сковала город автомобильными пробками, улицы топит, а на перекрестках дождевую воду разгоняют ковшами тяжелой техники.
Погодный апокалипсис — в фоторепортаже ИА «Высота 102».
В Центральном районе автомобили еле двигаются на Нулевой продольной в сторону северной части Волгограда.
Машины плотно стоят на улице 7-й Гвардейской.
Тротуары и дороги скрылись под водой.
У Качинского рынка в ход идут инновационные технологии борьбы со стихией.
Люди стоят в километровых пробках. Кто-то уже не верит, что сегодня доберется домой.
Общественный транспорт работает на износ. В скоростной трамвай сегодня не протиснуться.
Фото и видео: ИА «Высота 102» / читатели информагентства
Читайте также:
«Это должно было плохо кончиться»: на Волгоград обрушился погодный армагеддон
Волгоград из-за страшного ливня сковали 10-балльные пробки