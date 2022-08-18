Волгоград оказался во власти непогоды. Разыгравшаяся стихия сковала город автомобильными пробками, улицы топит, а на перекрестках дождевую воду разгоняют ковшами тяжелой техники.

Погодный апокалипсис — в фоторепортаже ИА «Высота 102».





В Центральном районе автомобили еле двигаются на Нулевой продольной в сторону северной части Волгограда.









Машины плотно стоят на улице 7-й Гвардейской.









Тротуары и дороги скрылись под водой.





У Качинского рынка в ход идут инновационные технологии борьбы со стихией.









Люди стоят в километровых пробках. Кто-то уже не верит, что сегодня доберется домой.





Общественный транспорт работает на износ. В скоростной трамвай сегодня не протиснуться.





Фото и видео: ИА «Высота 102» / читатели информагентства

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