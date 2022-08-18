Волгоград накрыли ливни с грозами и шквалистым ветром. Как сообщает ИА «Высота 102», непогода уже набедокурила на окраинах Волгограда. На поселок Горьковский в Советском районе в считанные минуты обрушился сильный ливень, который затопил дороги и огороды. Многие плодовые деревья остались голыми после ураганного ветра.





В Краснооктябрьском районе в некоторых домах на улицах Репина пропало электричество. На перекрестке на 7-ой Гвардейской в Центральном районе случился настоящий потоп — люди не могут перейти дорогу из-за потоков воды. Еле двигаются и автомобили.













Напомним, об ухудшении погодных условий в МЧС предупреждали накануне. Несколько недель до этого в регионе стояла аномальная жара. А сегодня ночью в Старополтавском районе после выпавшего града трассы превратились в снежную кашу.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»