Волгоград из-за страшного ливня сковали 10-балльные пробки

В Волгограде разыгравшаяся непогода привела к транспортному коллапсу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис «Яндекс. Карты», город сковали 10-балльные пробки, фиксируются многочисленные ДТП.
Транспортный затор наблюдается в сторону Краснооктябрьского района от остановки «Мамаев курган».
Выезд с Нулевой продольной магистрали также плотно стоит. Машины еле двигаются.
На проспекте Металлургов машины не едут, а буквально плывут. Водители оказались в «водном плену».
Перекресток на улице 7-й Гвардейской также «стоит» по направлению в северную часть города.
На Второй продольной на Двинской относительно свободно.
На проспекте Металлургов на Второй продольной автомобили двигаются в плотном трафике.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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