



Волгоградцы сегодня, 20 мая, стали свидетелями необычного метода осушения затопленных улиц города. В редакцию ИА «Высота 102» горожане прислали видео со злополучного перекрестка на в районе Качинского рынка, который традиционно уходит под воду едва ли не после каждого дождя.

Из-за ливня под конец мая коммунальщикам пришлось выгонять на дороги снегоуборочную технику. Зрелище весьма необычное: огромные лужи с проезжей части пытаются согнать ковшами сразу несколько коммунальных машин. Впрочем, такой метод осушения вызвал критику у горожан.

– Замечательно, теперь вся вода с дороги будет на тротуарах. И, если было не проехать, то теперь – и не пройти, и не проехать, – констатировали горожане.

Между тем, в администрации Волгограда пояснили, что на данном участке в настоящее время ведется откачка воды.

– Локальное подтопление участка проезжей части связано с неисправностью ливневой канализации, после освобождения от воды объект будет обследован, – прокомментировали в мэрии. – Отметим, что после зимы ливневая канализация прошла комплексную проверку, в том числе и на данном участке. Во время предыдущих дождей он функционировал исправно.

По словам жителей улицы Качинцев, накануне вечером на проезжей части в буквальном смысле слова захлебнулись несколько машин. С утра около военторга также были замечены в воде брошенные водителями иномарки.

Редакция информагентства рекомендует автолюбителям временно объезжать улицу Качинцев, как это уже делают троллейбусы №15А.