Найденный без сознания волгоградец умер в машине «скорой»

В Центральном районе Волгограда у причала № 10 по улице Набережной 62-й Армии прохожие накануне обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102», позже 45-летний волгоградец скончался в машине скорой помощи.

— Организована проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. При осмотре карманов одежды мужчины обнаружен использованный шприц.

Известно, что погибший проживал в Волгограде. Ранее информагентство сообщало о найденном без признаков жизни 19-летнем юноше. Труп нашли отдыхающие на пляже в Среднеахтубинском районе.

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