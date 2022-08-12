В Среднеахтубинском районе Волгоградской области обнаружили тело 19-летнего юноши. Как сообщает ИА «Высота, тело нашли накануне отдыхающие на пляже Бобры в городе Краснослободске.

— Организована процессуальная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. При осмотре карманов одежды погибшего обнаружен пакетик с остатками порошка белого цвета.

Известно, труп нашли у воды, но мужчина в Волге не купался. Погибший был одет в майку и шорты. Известно, что скончавшийся на пляже является жителем Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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