Происшествия

На пляже Бобры нашли мертвым волгоградца с неизвестным веществом в кармане

Происшествия 12.08.2022 12:25
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12.08.2022 12:25


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области обнаружили тело 19-летнего юноши. Как сообщает ИА «Высота, тело нашли накануне отдыхающие на пляже Бобры в городе Краснослободске. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. При осмотре карманов одежды погибшего обнаружен пакетик с остатками порошка белого цвета.

Известно, труп нашли у воды, но мужчина в Волге не купался. Погибший был одет в майку и шорты. Известно, что скончавшийся на пляже является жителем Волгограда. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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