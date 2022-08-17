Под Волгоградом мужчина умер после падения в колодец

В Новоаннинском районе Волгоградской области 55-летний мужчина упал в колодец. Как стало известно ИА «Высота 102», житель поселка совхоза «АМО» при падении получил закрытый перелом ребер справа и ушиб правого легкого.
— Накануне мужчина скончался в хирургическом отделении Новоаннинской ЦРБ, — пояснил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что местный житель упал в колодец 15 августа. Пострадавшего доставили в больницу. Однако официальная причина смерти мужчины — развившаяся пневмония.
ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.
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