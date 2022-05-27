В Волгоградской области следователи проводят проверку по факту гибели 70-летнего пенсионера. Как сообщала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региона Дарья Буянова, пропавший из виду мужчина был найден мертвым в колодце. В качестве основной версии гибели волгоградца рассматривают несчастный случай.

– 27 мая поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений в поселке Басакин Чернышковского района обнаружено тело мужчины, – сообщила Буянова информагентству. – Поскольку воды в доме не было, пенсионер набирал ее в колодце, расположенном на территории его участка. Предположительно, пытаясь набрать воду, по неосторожности мужчина упал в него. Глубина колодца составляет шесть метров.

Об обнаружении трупа в правоохранительные органы сообщили соседи погибшего. Проживающие в том же поселке обратили внимание, что мужчина долго не появлялся на людях и отправились на его поиски. Увидев рядом с колодцем кепку и ведро, сельчане заподозрили неладное.

– На теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти, – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Организована проверка.