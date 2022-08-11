







Два трагических случая один за другим произошли этим летом на Орловском пруду в Городищенском районе Волгоградской области. Отдых у воды с купанием и нырянием для 26- и 31-летних мужчин обернулся тяжелейшими травмами, переломом позвоночника и реанимацией. Они оба парализованы. Пострадавшим предстоит длительное лечение и дорогостоящая реабилитация.













Родственница одного из пострадавших 26-летнего Павла Корниенко рассказала ИА «Высота 102», что сейчас семья собирает деньги на лечение близкого человека.













- Беда пришла в наш дом 19 июня. Паша накануне отметил свой день рождения. 18 июня ему исполнилось 26 лет, а на следующий день он поехал с двумя друзьями на этот пруд. Первый раз он зашел в воду и с ног нырнул щучкой. Все было нормально. Посидел немного на берегу и пошел в воду снова. Говорит, что нырял в одно и то же место, но во второй раз он ударился о бетонную плиту и сломал 5-ый шейный позвонок, - рассказала родная сестра Павла Валерия Корниенко.













Женщина утверждает, что когда ее брат купался и нырял в Орловском пруду никаких предупредительных знаков здесь не было. Они появились уже после второго аналогичного случая, который произошел здесь с 31-летним полицейским 9 июля.













По словам Валерии, ее брата вытащили на берег друзья. Они пришли на помощь, когда увидели, что Павел барахтается в воде и не может сам выйти. Вызвали скорую. Врачи забрали пострадавшего в 25-ю больницу скорой медицинской помощи. Три дня Павел находился в реанимации. Его сестра с ужасом вспоминает эти дни, а также то, что происходило потом.

- 21 июня его привезли в палату, нас пустили. Я увидела, что он весь в песке и пролежнях. Всего три дня прошло, а у него образовались пролежни на крестце, на ногах по бокам и на спине. Мы забили тревогу и начали везде жаловаться, - вспоминает Виктория.

После этого обездвиженного пациента перевели в 7-ю больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, но результаты трех тестов оказались отрицательными. Павел провел в «красной зоне» семь дней, а потом оказался в областной больнице №1, где находится до сих пор.

- 8 июля ему провели там операцию, ортопедическую. Зафиксировали 5-ый позвонок, так как он был весь раздроблен, поставили штифты, - рассказывает женщина.

Сразу после операции у брата произошла остановка дыхания и его забрали в реанимацию, где он пробыл неделю. Затем у Павла дважды сильно падало давление и его подключали к различным аппаратам.













- До сих пор лежит в больнице, парализованный. Чувствительность есть, но ни руками, ни ногами двигать он не может. Мы нашли реабилитационный центр «Преодоление» в Москве, связались с ними, отправили эпикриз. Они готовы взяться за Пашу, провести реабилитацию, но это очень дорого - 20 тысяч в сутки получается. В общей сложности нужно 600 тысяч. Мы сейчас разослали по социальным сетям просьбу о помощи. Деньги собираем на карту маме - Ольге Александровне Корниенко. Она поедет с Пашей в Москву. Все чеки мы готовы предоставить, отчитаться за все траты, - говорит Виктория Корниенко.













Скорая увезет Павла в Москву уже 14 августа. Его родственники и любимая девушка смотрят в будущее с надеждой, что все получится и их родной человек снова встанет на ноги и сможет их обнять.

Ссылки на посты о помощи с реквизитами для перечисления средств друзья семьи Корниенко опубликовали в социальных сетях ВКонтакте ( ВКонтакте ( здесь ) и Одноклассниках ( здесь ).

Фото: Павел Корниенко, ВКонтакте / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



