Под Волгоградом водитель погиб, вылетев с дороги

Происшествия 17.08.2022 10:28
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17.08.2022 10:28
Один человек погиб в результате опрокидывания в кювет автомобиля в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла на 167 км автодороги «Жирновск – Вешенская» в Михайловском округе.
По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Hyundai Elantra», который двигался в сторону хутора Плотников 2, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
От полученных травм мужчина умер в карете скорой помощи.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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