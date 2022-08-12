Происшествия

Стали известны подробности о найденном мертвым на улице волгоградце

Происшествия 12.08.2022 11:35
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12.08.2022 11:35


Стали известны подробности о найденном мертвым в Центральном районе Волгограда 50-летнем мужчине. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший вел достаточно эксцентричный образ жизни. 

— Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — По некоторой информации, у мужчины были проблемы с сердцем. 

Известно, что волгоградец вел достаточно эксцентричный образ жизни. У 50-летнего мужчины была своя квартира, однако он предпочитал гулять по городу и часто ночевал на улице. В жилище следователи обнаружили горы бытового мусора, принесенного с близлежащих свалок. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тело нашли прохожие 10 августа. Труп обнаружили у дома № 42 по улице Рокоссовского. 

Утром житель Волгограда отправился на прогулку, но внезапно ему стало плохо. Мужчина скончался во дворе жилого дома.

Фото: СО по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области

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