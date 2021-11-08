Отставной полковник обвиняется в растрате 1300 тонн пшеницы в Волгоградской области





Руководитель ряда коммерческих организаций в Кумылженском районе предстанет перед судом в Волгоградской области за растрату вверенного ему имущества на 18 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, коммерсант обвиняется по двум статьям УК РФ - ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и двух эпизодах ч.4 ст.160 УК РФ (растрата вверенного имущества лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, занимая должность директора сельскохозяйственной организации, заключил договоры на оказание услуг по приемке, сушке, хранению и отпуску зерна. Однако летом 2020 года при возврате зерна заказчику была обнаружена недостача более 1300 тонн пшеницы общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе расследования, обвиняемый отгрузил указанное зерно на свои склады в Кумылженском районе и распорядился продукцией по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемый, являясь директором сельскохозяйственной организации, в период с июня по сентябрь 2020 года не выплачивал заработную плату четырем работникам, в связи с чем образовалась задолженность в сумме боле 50 тысяч рублей. При этом финансовых трудностей организация не испытывала, оборот денежных средств на счетах фирмы в указанный период превысил 99 миллионов рублей.

Вину обвиняемый не признает.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

По данным информагентства, перед судом предстанет отставной полковник МВД Игорь Дайлиденко, который в настоящее время является руководителем ряда коммерческих организаций в Кумылженском районе.



