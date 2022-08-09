Массовые проверки охраны школ начались в Волгограде и Волжском

Происшествия 09.08.2022 10:26
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09.08.2022 10:26
Антитеррористические тренировки на объектах образования в Волгограде и Волжском пройдут 9 и 10 августа, сообщает оперативный штаб Волгоградской области.
Это плановые проверки, которые проводятся в рамках исполнения решения Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 8 февраля 2022 года.
Главная их цель - повышение слаженности совместных действий административного и преподавательского составов образовательных организаций, работников частных охранных организаций, задействованных в охране объектов образования и подразделений правоохранительных органов.
Уточняется, что в ходе тренировок будут проведены мероприятия по ситуационному реагированию на угрозу или совершение террористического акта, связанного с вооруженным нападением на образовательное учреждение.
- Просьба к жителям Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач тренировки, и не поддаваться ложным слухам, домыслам, - сообщили в оперативном штабе Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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