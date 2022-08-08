Догнал и подрезал. Таксист распылил газ в лицо волгоградцу за нарушение ПДД: видео

В Волгограде задержан 48-летний водитель, распыливший газ в лицо автомобилисту в центре города. Как стало известно ИА «Высота 102», задержанный таксист применил аэрозоль после того, как его машину догнали и подрезали в ответ на замечание о нарушении ПДД. Дорожный конфликт попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— Организована доследственная проверка по факту получения травм волгоградцем, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ — хулиганство.

Полицией установлено, что днем 5 августа на улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда между водителем Hyundai Creta и водителем Renault Logan возник словесный конфликт. В итоге 48-летний водитель Renault распылил из аэрозольного устройства газ в лицо мужчине, находившемуся за рулем кроссовера, после чего скрылся. Наряд ДПС задержал покинувшего место происшествия автомобилиста. Потерпевший с травмой глаз обратился в больницу и полицию.





Известно, что за рулем Renault Logan находился таксист. По предварительной информации, на автомобиле был нанесен логотип компании «Везет». Водитель Hyundai Creta нарушил правила дорожного движения, после чего мужчина на Renault сделал ему замечание. В ответ автолюбитель на кроссовере догнал и подрезал своего оппонента.

На кадрах видно, как водитель Hyundai Creta, пересекая двойную сплошную подрезает Renault Logan. После чего между водителями происходит скоротечный диалог, после которого один из мужчин применяет аэрозоль.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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