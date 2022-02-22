Волгоградца арестовали на 10 суток за стрельбу по водителю каршеринга





Административный арест на 10 суток назначен жителю Волгограда, который из-за претензий на дороге расстрелял машину каршеринга и ранил водител я. Как сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, административное дело рассмотрел Тракторозаводский районный суд Волгограда и вынес наказание с учетом всех обстоятельств, общественной опасности, наступивших последствий и мнения потерпевшего.

По материалам дела, стрельба на дороге произошла 7 декабря прошлого года. Тогда водитель автомобиля Geely, находясь на проезжей части напротив дома №9 по ул.Ополченской, выстрелил из пневматического пистолета «Сталкер 384» в руку водителя каршерингового автомобиля Datsun. В результате потерпевшему были нанесены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Отмечается, что действия стрелявшего не имели последствий, предусмотренных ст.115 УК РФ, и не содержат уголовно-наказуемого деяния. На суде нарушитель признал вину в причинении телесных повреждений водителю каршеринга и пояснил, что выстрелил из-за возникшего между ними словесного конфликта. В содеянном мужчина раскаялся.

Потерпевший рассказал, что двигался на арендованном автомобиле по проезжей части на ул.Ополченской. В какой-то момент со стороны водителя автомобиля Geely к нему начались претензии по поводу сложившейся дорожной ситуации. Мужчина его обогнал справа и произвел три выстрела в автомобиль, два из которых, пробив стекло, попали ему в правую руку, а один – в бензобак. С травмой пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. Через несколько дней из его руки извлекли пулю. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего нормализовалось.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



