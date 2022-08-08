«Яхт у нас нет»: семеро депутатов Михайловской гордумы предоставили губернатору недостоверные декларации
Борьба с коррупцией 08.08.2022 13:15
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08.08.2022 13:15
Семерых депутатов Михайловской городской думы Волгоградской области уличили в предоставлении недостоверных и неполных сведениях о доходах. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее представление внесла в адрес Михайловской городской думы межрайонная прокуратура. В поле зрения надзорного органа в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции попали депутаты Галина Вольвачева, Павел Кузнецов, Светлана Ткачева, Владимир Зенин, Николай Кожевников, Алексей Исаев и председатель Михайловской гордумы Валерий Гудков.
В связи с прокурорским представлением на последнем заседании Михайловской гордумы были рассмотрены вопросы о применении мер ответственности к депутатам, которые предоставили губернатору Волгоградской области искаженные данные в декларациях о доходах. Однако было решено ограничиться применением к данным народным избранникам меры ответственности в виде предупреждения.
Коллеги уличенных в нарушении закона о противодействии коррупции посчитали, что искажение этих сведений является несущественным. Также они обосновали мягкую меру наказания тем обстоятельством, что данные депутаты предоставили «достоверные, непротиворечивые объяснения» по поводу неверных сведений в декларациях. В их пользу послужили и следующие факты – в частности, «соблюдение данными депутатами других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции и ответственное исполнение полномочий», цитата из решения Михайловской городской думы.
Любопытно, что после того, как депутаты Михайловской гордумы «пожалели» своих коллег, председатель городской думы Валерий Гудков, чье имя фигурировало в прокурорском списке, написал заявление в ТИК с просьбой снять его с участия в выборах городских депутатов. В этот же день соответствующим постановлением регистрация Валерия Гудкова в качестве кандидата в депутаты Михайловской городской думы была аннулирована.
В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» председатель Михайловской городской думы Валерий Гудков подтвердил факт снятия своей кандидатуры с участия в выборах, сославшись на проблемы со здоровьем.
При этом он утверждает, что нарушения, которые вскрылись при проверке деклараций, были «несущественными» и имели, скорее, «технический» характер.
- Например, что касается меня. У меня была карта одного из банков, срок действия которой закончился, я стал пользоваться другой картой, но счет-то был открытым, его я и не указал, - объяснил Валерий Гудков. – Хотя на том счете и был ноль рублей. Подобная ситуация произошла и с некоторыми другими депутатами – кто-то брал кредит, выплатил его, а счет не закрыл. С одним моим коллегой более нелепая история вышла – он продал машину чуть ли не двадцать лет назад, поэтому, естественно, не платил налог. Но почему-то эта машина на нем продолжала числиться. Так что я вас уверяю, никто не скрывал ни яхты, ни квартиры.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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