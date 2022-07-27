В Волгограде вслед за торговыми центрами эвакуировали и все суды

В Волгограде сегодня, 27 июля, сообщения о готовящихся терактах поступили не только в торгово-развлекательные центры, но и в суды. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, эвакуации организованы в судах на территории Волгограда, а также в других населенных пунктах региона.

По сведениям собеседника информагентства, в связи с поступившими угрозами здания, в которых располагаются районные суды Волгограда, а также Волгоградский областной суд на этот час обследуют кинологами со служебными собаками. Дожидаются отбоя тревоги на улице судьи города Волжского, а также их коллеги по всему региону.

Напомним, что из-за сообщений с угрозами в Волгограде были эвакуированы посетители и персонал всех торгово-развлекательных центров.