Волгоградец на протяжении двух лет избивал 8-летнего пасынка

В Краснооктябрьский районный суд Волгограда передали уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину обвиняют в систематическом избиении 8-летнего пасынка.

— Прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.

Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2019 по 2021 годы систематически избивал 8-летнего пасынка. О странных методах воспитания в правоохранительные органы сообщила бабушка ребенка.

Как пояснили журналистам ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина вместе с супругой воспитывает двоих совместных детей. Их фигурант дела не трогал, а вот усыновленного мальчика невзлюбил.

Факт жестокого обращения с ребенком выявлен сотрудниками ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по Волгограду. Фигурант дела три года назад женился и усыновил ребенка супруги. Из-за неприязненных отношений отчим избивал ребенка руками и подручными предметами.

Уголовное дело расследовал следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области.

— Материалы дела будут рассматривать по существу в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, — добавила Черединина.

Санкция вменяемой статьи в качестве максимума предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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