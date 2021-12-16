В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынка





В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который систематически избивал 8-летнего пасынка. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, у мужчины с супругой имеются еще двое совместных детей, но их он не трогал.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 управления МВД России по Волгограду выявили факт жестокого обращения с ребенком. Они установили, что мужчина три года назад женился и усыновил ребенка супруги. Однако нормальных отношений с мальчиком не сложилось - к пасынку возникла неприязнь. В связи с этим отчим постоянно избивал ребенка руками и подручными предметами. Мужчина признал свою вину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают материалы на лишение горе-отца родительских прав.











