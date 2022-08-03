Борьба с коррупцией

В Волгоградской области главбуха осудят за взятки экс-директору Жирновского ПНИ

Борьба с коррупцией 03.08.2022 15:46
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03.08.2022 15:46


В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в даче взяток директору Жирновского психоневрологического интерната. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального управления СКР Дарья Буянова, она обвиняется по 11 эпизодам, связанным с дачей взяток. 

– По данным следствия, в 2020 году обвиняемая, являясь главным бухгалтером одного из индивидуальных предпринимателей Жирновского района Волгоградской области, согласилась на предложение должностных лиц Жирновского дома-интерната быть постоянным партнером социального учреждения по поставке продуктов питания и мягкого инвентаря. При этом за каждую сделку и оформленный договор поставки она должна передавать должностным лицам денежное вознаграждение в размере 10 % от предполагаемой в будущем суммы сделки, – пояснили в СУ СК по Волгоградской области.

Всего за период так называемого сотрудничества обвиняемая передала руководству  учреждения денежные средства в качестве взятки на сумму более 420 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, пояснили в СУ СК по Волгоградской области.

Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего директора дома-интерната уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Александр Протасенко, как сообщало ИА «Высота 102», обвиняется в 34 эпизодах получения взяток. По версии следствия, он брал «откаты» с каждого договора, заключаемого с предпринимателями, на поставку продуктов питания и других товаров в интернат. По версии следствия,  таким образом бывший директор ПНИ получил более 3 миллионов рублей. 

Напомним, Жирновский психоневрологический интернат неоднократно оказывался в центре скандала. На бывшего директора учреждения жаловались постояльцы, в частности, на невозможность распоряжаться своими финансами недееспособными инвалидами. Протасенко называл это клеветой, а тех, кто жалуется, «умственно отсталыми». 

В коллективе учреждения обстановка была тоже явно нездоровой. Экс-директора обвиняли в притеснениях и увольнениях неугодных сотрудников. Лишь после увольнения Протасенко некоторым удалось восстановиться на работе по решению суда. 

Но самая шокирующая история произошла в Жирновском ПНИ в июле прошлого года. Сюда после достижения совершеннолетия приехала жить 19-летняя девушка-инвалид. Несколько месяцев жизни в стенах социального учреждения довели ее до нервного и физического истощения. Только после вмешательства прокуратуры и уполномоченного по правам человека молодого инвалида удалось «вырвать» из «застенков» учреждения. 

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