Прокуратура Жирновского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора психоневрологического интерната, обвиняемого во взяточничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в совершении 34 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе в значительном и крупном размерах).

– По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2021 годы неоднократно получал взятки от предпринимателей за беспрепятственное заключение договоров поставок товаров и оказания услуг с возглавляемым им учреждением. Всего таким способом фигурантом уголовного дела получено более 3 млн рублей, – пояснила Оксана Черединина.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого стоимостью более 7 млн рублей (дом, квартира и 2 автомобиля). Бывшему директору Жирновского ПНИ грозит максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Жирновский психоневрологический интернат оказался в центре коррупционного скандала в ноябре прошлого года. Александр Протасенко, тогда возглавлявший учреждение, по версии следствия, решил обогатиться на закупках продуктов питания и мягкого инвентаря. В СУ СК по Волгоградской области сообщали, что действовал он вместе с главным бухгалтером ПНИ. Поставщикам предлагалось передавать парочке 10% от суммы каждой закупки. Протасенко и главбух были задержаны с поличным.

Ранее на директора жаловались бывшие постояльцы учреждения. Обвинения касались доступа к финансам проживающих в интернате инвалидов и периодического направления недовольных постояльцев в психиатрическую больницу. Протасенко все обвинения отрицал и называл их клеветой.

Также Александр Протасенко незаконно увольнял сотрудников, заставляя их коллег писать доносы на неугодных. Впоследствии суд восстановил одну их бывших сотрудниц на работе.

А в июле прошлого года Жирновский ПНИ «прославился» после шокирующей истории с 19-летней девушкой-инвалидом. Отсутствие ухода, предоставления помощи в перемещении и нарушения в подборе питания стали причиной физического и психического истощения девушки. После вмешательства прокуратуры и уполномоченного по правам человека ее перевели в другое социальное учреждение.

С начала этого года Жирновский ПНИ возглавляет новый директор – супруга главы администрации Жирновского района Лариса Шевченко.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»