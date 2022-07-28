«Чтобы стоял – не главное»: торговцы рассказали, как выбрать самый сладкий арбуз

Среди волгоградцев бытует мнение, что спелые арбузы, выращенные без пестицидов, можно найти на местных рынках лишь в августе или даже в сентябре. Однако, заверяют бахчеводы, арбузы можно без опаски покупать на рынках Волгограда уже в начале июля. Достаточно лишь знать несколько хитростей, благодаря которым вы наверняка не прогадаете в выборе.

На что необходимо обращать внимание при выборе арбуза? Какой хвостик должен быть у спелой ягоды – сухой или зеленый? А также что отличает полосатых «девочек» от «парней», корреспонденты ИА «Высота 102» разузнали у торговцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.





Продавец овощей, фруктов и ягод на рынке по улице Штеменко Фархад заявляет, что можно не бояться покупать арбуз даже в начале лета. К этому времени, говорит он, сладкая ягода уже вовсю зреет в Дагестане, Узбекистане, Казахстане и даже Иране. А вот арбузы из Астрахани и Быковского района Волгоградской области стоит ждать только в середине июля и начале августа.





Фархад советует обращать внимание прежде всего на арбузные хвостики. Улыбчивый продавец перебирает ягоды на прилавке и показывает нам экземпляр с бодрой закорючкой.

– Все равно, зеленый или сухой хвостик у арбуза, – заявляет продавец. – Главное, чтобы он лежал, а не стоял. Корешок при созревании начинает завиваться и его клонит к корке, а у зеленого он стоит прямо. Послушайте: арбуз при постукивании выдает звонкий звук. Это значит, что он свежий. А если глухой, значит, он перезрел и будет внутри как каша. А вот видите – у того желтый бок? Ему дали полежать подольше на солнышке и он успел набраться сока.





Сосед Фархада Руслан с удовольствием принимается рассказывать свои способы выбора сладких арбузов. На этом деле, говорит, специализируется последние десять лет в селе Верхний Балыклей в Быковском районе Волгоградской области. По словам Руслана, спелую и сочную ягоду он может определить буквально на расстоянии.





– Лежащий или торчащий хвост – это все ерунда. Если хвост сухой, значит арбуз уже лежавший и будет жухлым. Сухими должны быть только маленькие усики возле хвоста арбуза! Только в этом случае они считаются спелыми. Не прогадать с арбузом вам поможет форма его попки. Если она круглая, значит, перед вами девочка, а если вытянутая – парень. Именно круглая попка девочки подскажет вам, что ягода сладкая и вкусная. Сочные арбузы также издают характерный звук, который ни с чем не перепутаешь, – утверждает бахчевод, барабаня по ягодам. – В общем, очень много нюансов, на которые нужно обращать свое внимание. Нужно потратить годы, чтобы в дальнейшем не обмануться с его выбором.





А вот торгующий овощами и арбузами на проспекте Металлургов Гюзаль советует волгоградцам присмотреться к цвету и оттенку ягоды, а также обратить внимание на место ее созревания.

– Цвет арбуза должен быть ярким и контрастным, – уверен он. – Мутные и темные чаще всего оказываются водянистыми и безвкусными. Но на самом деле, все зависит, откуда арбуз привезли. Чем жарче и засушливей регион, тем он будет слаще и сочнее. Вот такой вот парадокс.





Чтобы закончить все споры, продавцы показывают на прилавки с дынями и предлагают нам выбрать солнечный овощ.

– Если вы хотите, чтобы дыня была хрустящей, выбирайте шершавую, чтобы паутинка расходилась по всему плоду, – советуют торговцы. – А если вам нравятся мягкие и сочные, то берите гладкие. Их можно объедать прямо до корки. Чем сильнее пахнет, тем слаще она. После дыни вы и не вспомните об арбузе.









Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»