







В рамках состоявшихся 34-х матчей Второй лиги на стадионы поболеть за свои команды пришли 53288 зрителей в 31 населенном пункте России. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит телеграм-канал «Футбольная посещаемость».





На прошедших выходных сыграны первые матчи в Группах 1 и 4, а в Группах 2 и 3 почти все команды сыграли по два матча.

Эксперты отдельно выделили главный инфоповод — это рекордная аудитория на домашнем матче волгоградского «Ротора» против «Форте» (23150 зрителей).

Таких показателей посещаемости во втором дивизионе не было со времён сезона-2017/18, когда перед ЧМ-2018 была впервые апробирована «Мордовия Арена». Тогда на домашних матчах «Мордовии» дважды обновлялся рекорд посещаемости лиги (22834 зрителя на матче с «КАМАЗом» и 41057 зрителей против «Сызрани-2003»).





Исходя из этого факта, можно сказать матч «Ротора» занял вторую позицию в списке самых посещаемых за всю историю Второй лиги/второго дивизиона/ПФЛ.

Фото СК "Ротор" VK.