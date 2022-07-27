Спорт

Матч волгоградского «Ротора» и «Форте» признали рекордным по посещаемости

Спорт 27.07.2022 11:05
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27.07.2022 11:05



В рамках состоявшихся 34-х матчей Второй лиги на стадионы поболеть за свои команды пришли 53288 зрителей в 31 населенном пункте России. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит телеграм-канал «Футбольная посещаемость». 

На прошедших выходных сыграны первые матчи в Группах 1 и 4, а в Группах 2 и 3 почти все команды сыграли по два матча.
 
Эксперты отдельно выделили главный инфоповод — это рекордная аудитория на домашнем матче волгоградского «Ротора» против «Форте» (23150 зрителей). 
 
Таких показателей посещаемости во втором дивизионе не было со времён сезона-2017/18, когда перед ЧМ-2018 была впервые апробирована «Мордовия Арена». Тогда на домашних матчах «Мордовии» дважды обновлялся рекорд посещаемости лиги (22834 зрителя на матче с «КАМАЗом» и 41057 зрителей против «Сызрани-2003»). 

Исходя из этого факта, можно сказать матч «Ротора» занял вторую позицию в списке самых посещаемых за всю историю Второй лиги/второго дивизиона/ПФЛ.
 
Фото СК "Ротор" VK.

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