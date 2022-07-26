ФСБ пресекла деятельность ОПГ, укравшей у Минобороны топлива на 8 млн рублей

Управлением ФСБ России по Южному военному округу пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших хищение топлива, предназначенного для объектов Министерства обороны, расположенных в Волгоградской и Астраханской областях. Общая сумма ущерба составила более 8 000 000 рублей.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности в войсках была получена информация о хищениях, осуществляемых путем недопоставок дизельного топлива для котельных военных городков 20 мотострелковой дивизии и фиктивного оформления документов на его получении и списание, – сообщили ИА «Высота 102» в управлении ФСБ России. – Кроме того, в результате проведения экспертиз топлива, поставленного в котельные в другие периоды, задокументированы факты неоднократной подмены качественных горюче-смазочных материалов, закупаемых по госконтрактам, на ГСМ, не соответствующие ГОСТам.

Похищенное у Министерства обороны топливо продавалось на АЗС в Волгограде.

– Аналогичные факты преступной деятельности подозреваемых вскрыты и в ходе обеспечения ими топлива объектов жилищно-коммунальной службы МО РФ в Астраханской области, – уточняют в УФСБ.

Сегодня, 26 июля, Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор четверым участникам преступной группы.

– 46-летнему и 49-летнему участникам ОПГ назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 39-летнему – 1,5 года лишения свободы условно, 47-летнему – штраф в размере 450 тыс. рублей, – прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», один из фигурантов дела — 46-летний Олег Коробов — являлся в свое время начальником АЗС, куда сбывалось похищенное топливо. Согласно данным из открытых источников, Коробов числится бывшим гендиректором нескольких фирм в Волгограде, основной деятельностью которых указана оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Его сообщник — 49-летний Сергей Козырь — занимал должность начальника котельной в Волгограде. 39-летний Вячеслав Паршин трудился на аналогичной должности в соседней Астраханской области. 47-летний Игорь Собин, приговоренный судом к штрафу в 450 тысяч рублей, числился директором фирмы, занимавшейся перепродажей горюче-смазочных материалов.

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