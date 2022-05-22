Группу военных осудят в Волгограде за кражу дизтоплива Минобороны









Перед судом в Волгограде предстанут четверо военнослужащих по обвинению в краже дизельного топлива Минобороны РФ. Как сообщили в Волгоградском гарнизонном военном суде, материалы переданы судье для решения вопроса о принятии уголовного дела к производству.

Известно, что военнослужащие совершили хищение топлива на сумму более 10 миллионов рублей с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Ранее, напомним, в Волгограде уже рассматривалось похожее уголовное дело. Перед судом в 2019 году предстали бывшие заведующий складом ГСМ и начальник службы ГСМ одной из воинских частей в Волгоградской области. Они обвинялись в хищении 1000 тонн дизельного топлива стоимостью свыше 34 миллионов рублей. Решением суда их лишили воинских званий. Приговорили к 4 и 8 годам колонии общего режима и крупным штрафам.



