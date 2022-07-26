Происшествия

Под Волгоградом пенсионер сорвался с высоты на глазах у близких

Происшествия 26.07.2022 21:02
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26.07.2022 21:02


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории частного домовладения обнаружили тело 67-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», житель хутора Вязовка скончался после падения с крыши летнего душа. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству заместитель руководителя Среднеахтубинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Кириллов. — Точная причина смерти будет озвучена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. 

Известно, что происшествие случилось накануне примерно в 22.30. По предварительной информации, мужчина наливал воду в приготовленную емкость на крыше душа и сорвался вниз. Инцидент произошел на глазах у родственников. Пенсионер скончался на месте. 

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