Происшествия

Под Волгоградом у аквариума нашли труп 42-летнего мужчины

Происшествия 26.07.2022 09:45
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26.07.2022 09:45


В Иловлинском районе Волгоградской области найдено тело 42-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», житель рабочего поселка Иловля погиб при монтаже светодиодной ленты в аквариуме. 

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина скончался от удара электрическим током в доме по месту жительства в присутствии жены. 

Известно, что погибший накануне вечером решил установить светодиодную ленту в аквариум. Провод от конструкции был не обесточен. Дотронувшись руками до неизолированных проводов ленты, мужчина получил сильный удар током и скончался на месте. 

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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