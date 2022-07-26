Под Волгоградом у аквариума нашли труп 42-летнего мужчины

В Иловлинском районе Волгоградской области найдено тело 42-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», житель рабочего поселка Иловля погиб при монтаже светодиодной ленты в аквариуме.
— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина скончался от удара электрическим током в доме по месту жительства в присутствии жены.
Известно, что погибший накануне вечером решил установить светодиодную ленту в аквариум. Провод от конструкции был не обесточен. Дотронувшись руками до неизолированных проводов ленты, мужчина получил сильный удар током и скончался на месте.
Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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