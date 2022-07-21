Спорт

24 июля футболисты «Ротора» откроют новый сезон на «Волгоград Арене»

Спорт 21.07.2022 19:44
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21.07.2022 19:44


В ближайшее воскресенье, 24 июля, футболисты «Ротора» дебютируют в матче Второй лиги с таганрогским «Форте» на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», клуб принял решение открыть продажу дополнительных мест на предстоящий матч. 

— Свободных мест остается все меньше, и клуб принял решение открыть продажу на верхний ярус трибуны С, — цитирует информагентство официальное сообщение СК «Ротор». 

Билеты на трибуне С продаются по цене в 150 рублей. В наличии есть места и по 50 рублей. Вип-ложу оценили в 300 рублей с человека. Когда «Ротор» играл в ФНЛ, стоимость билетов на матчи составляла от 300 до 500 рублей.

В пресс-службе волгоградского футбольного клуба уточняют, что обновленный состав под руководством главного тренера Алексея Стукалова и спортивного директора Федора Щербаченко накануне провел первое занятие на поле физакадемии. Сегодня команда пробует газон на главном стадионе региона.

В пятом товарищеском матче на предсезонных сборах в Лермонтове волгоградские футболисты проиграли «Ессентукам» со счетом 1:3. 

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