







Уголовное дело возбуждено в отношении 26-летнего жителя Волгограда, который подозревается в причинении смертельной травмы своему 32-летнему приятелю.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, мужчина подозреваемся в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решением суда он взят под стражу.

Следствием установлено, что 11 июля текущего года мужчина выпивал со своим знакомым в Дзержинском районе Волгограда. По дороге домой подозреваемый напомнил приятелю о том, что тот должен ему 2 тысячи рублей. Однако 32-летний мужчина сделал вид, что не слышит ни претензий, ни вопроса о возврате долга.

- Разозлившись из-за сложившейся ситуации, подозреваемый нанес своему знакомому два удара кулаком в область головы, отчего мужчина упал, ударившись затылочной частью головы об асфальтовое покрытие, и потерял сознание. Затем, подозреваемый вызвал скорую медицинскую помощь, сотрудникам которой сообщил, что случайно обнаружил своего знакомого уже в бессознательном состоянии, - сообщила Буянова.

Пострадавший несмотря на оказанную медицинскую помощь через несколько дней скончался.



