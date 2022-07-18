В райцентре Волгоградской области утром 18 июля сгорел магазин



















Сегодня, 18 июля в районном центре Новоаннинский Волгоградской области сгорел магазин "Океан".





По свидетельствам очевидцев, полыхал двухэтажный торговый объект, расположенный на улице Рабочая. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 5-55 часа утра.





Горела кровля магазина на площади около 180 квадратных метров. Пламя ликвидировали в 6-15 часа силами пожарно-спасательной части №47. Погибших и пострадавших нет, пояснили в ГУ МЧС.





Причина возгорания устанавливается.





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