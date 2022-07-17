Спорт

«Ротор» проиграл «Ессентукам» в пятом товарищеском матче

Спорт 17.07.2022 13:11
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17.07.2022 13:11



Волгоградский  «Ротор» сегодня, 17 июля потерпел первое поражение на проходящих предсезонных сборах в Лермонтове от «Ессентуков» со счётом 1:3, сообщает ИА «Высота 102».

Волгоградцы начали игру активно и с первых минут захватили инициативу в свои руки.  На 7-ой минуте встречи защитник сине-голубых, находящийся в команде на просмотре, Михаил Смоляков после розыгрыша углового получил возможность пробить по воротам соперника и нанёс опасный удар, который был отражён голкипером «Ессентуков».

На 21-ой минуте в результате ещё одного стандарта футболист «Ротора» Илья Мартынов головой переправил мяч в ворота противника, однако он попал в перекладину.

Через несколько минут  после быстрой атаки защитник сине-голубых получил возможность войти в штрафную соперника с мячом и был остановлен в результате нарушения со стороны футболиста «Ессентуков».  

За этот фол был назначен пенальти в ворота «Ессентуков» и нападающий « Ротора» Андрей Козлов успешно его реализовал.

Во втором тайме соперники волгоградцев стали играть активнее и раз за разом оказывали давление на оборону сине-голубых. На 48-ой минуте «Ессентуки» заработали возможность исполнить штрафной удар и  сумели сравнять счёт в матче. В дальнейшем обе команды с переменным успехом угрожали воротам друг друга, однако удачливее оказались футболисты «Ессентуков».

На 76-ой и 89-ой минутах они сумели забить ещё два безответных мяча в ворота «Ротора» и установили окончательный результат  встречи.   

Напомним, волгоградский «Ротор» провел уже пять товарищеских матчей, четыре из которых завершились победой.

Заключительную игру на предсезонных сборах волгоградцы проведут сегодня вечером против «Машука-КМВ». Завтра  сине-голубые вернутся в Волгоград и продолжат подготовку к первому туру первенства во второй лиге.

Иван Тюгаев.


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