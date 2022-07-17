«Ротор» проиграл «Ессентукам» в пятом товарищеском матче









Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 июля потерпел первое поражение на проходящих предсезонных сборах в Лермонтове от «Ессентуков» со счётом 1:3, сообщает ИА «Высота 102».





Волгоградцы начали игру активно и с первых минут захватили инициативу в свои руки. На 7-ой минуте встречи защитник сине-голубых, находящийся в команде на просмотре, Михаил Смоляков после розыгрыша углового получил возможность пробить по воротам соперника и нанёс опасный удар, который был отражён голкипером «Ессентуков».





На 21-ой минуте в результате ещё одного стандарта футболист «Ротора» Илья Мартынов головой переправил мяч в ворота противника, однако он попал в перекладину.





Через несколько минут после быстрой атаки защитник сине-голубых получил возможность войти в штрафную соперника с мячом и был остановлен в результате нарушения со стороны футболиста «Ессентуков».





За этот фол был назначен пенальти в ворота «Ессентуков» и нападающий « Ротора» Андрей Козлов успешно его реализовал.





Во втором тайме соперники волгоградцев стали играть активнее и раз за разом оказывали давление на оборону сине-голубых. На 48-ой минуте «Ессентуки» заработали возможность исполнить штрафной удар и сумели сравнять счёт в матче. В дальнейшем обе команды с переменным успехом угрожали воротам друг друга, однако удачливее оказались футболисты «Ессентуков».





На 76-ой и 89-ой минутах они сумели забить ещё два безответных мяча в ворота «Ротора» и установили окончательный результат встречи.





Напомним, волгоградский «Ротор» провел уже пять товарищеских матчей, четыре из которых завершились победой.





Заключительную игру на предсезонных сборах волгоградцы проведут сегодня вечером против «Машука-КМВ». Завтра сине-голубые вернутся в Волгоград и продолжат подготовку к первому туру первенства во второй лиге.





Иван Тюгаев.

