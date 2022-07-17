«Ротор» проиграл «Ессентукам» в пятом товарищеском матче

Спорт 17.07.2022 13:11
0
17.07.2022 13:11
Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 июля потерпел первое поражение на проходящих предсезонных сборах в Лермонтове от «Ессентуков» со счётом 1:3, сообщает ИА «Высота 102».
Волгоградцы начали игру активно и с первых минут захватили инициативу в свои руки. На 7-ой минуте встречи защитник сине-голубых, находящийся в команде на просмотре, Михаил Смоляков после розыгрыша углового получил возможность пробить по воротам соперника и нанёс опасный удар, который был отражён голкипером «Ессентуков».
На 21-ой минуте в результате ещё одного стандарта футболист «Ротора» Илья Мартынов головой переправил мяч в ворота противника, однако он попал в перекладину.
Через несколько минут после быстрой атаки защитник сине-голубых получил возможность войти в штрафную соперника с мячом и был остановлен в результате нарушения со стороны футболиста «Ессентуков».
За этот фол был назначен пенальти в ворота «Ессентуков» и нападающий « Ротора» Андрей Козлов успешно его реализовал.
Во втором тайме соперники волгоградцев стали играть активнее и раз за разом оказывали давление на оборону сине-голубых. На 48-ой минуте «Ессентуки» заработали возможность исполнить штрафной удар и сумели сравнять счёт в матче. В дальнейшем обе команды с переменным успехом угрожали воротам друг друга, однако удачливее оказались футболисты «Ессентуков».
На 76-ой и 89-ой минутах они сумели забить ещё два безответных мяча в ворота «Ротора» и установили окончательный результат встречи.
Напомним, волгоградский «Ротор» провел уже пять товарищеских матчей, четыре из которых завершились победой.
Заключительную игру на предсезонных сборах волгоградцы проведут сегодня вечером против «Машука-КМВ». Завтра сине-голубые вернутся в Волгоград и продолжат подготовку к первому туру первенства во второй лиге.
Иван Тюгаев.
Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»15.07.2022 16:01
Спорт 15.07.2022 16:01
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчах14.07.2022 20:51
Спорт 14.07.2022 20:51
«Они нам не товарищи»: волгоградский «Ротор» победил «Динамо» - 3:010.07.2022 20:45
Спорт 10.07.2022 20:45
«Вот так бы в ФНЛ»: «Ротор» разгромил «Енисей-2» во втором товарищеском матче со счетом 7:007.07.2022 20:07
Спорт 07.07.2022 20:07
Волгоградский «Ротор» в новом составе обыграл «Аланию-2» в первом товарищеском матче03.07.2022 17:55
Спорт 03.07.2022 17:55
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»26.06.2022 09:00
Спорт 26.06.2022 09:00
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спорт25.06.2022 16:59
Спорт 25.06.2022 16:59
В Волгограде инженеры и спортсмены разыграли футбольный кубок24.06.2022 22:15
Спорт 24.06.2022 22:15
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу волгоградского «Ротора»23.06.2022 14:26
Спорт 23.06.2022 14:26
В Волгограде Центр уличного баскетбола принял открытый турнир по стритболу10.06.2022 17:17
Спорт 10.06.2022 17:17
Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-210.06.2022 15:30
Спорт 10.06.2022 15:30
«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»10.06.2022 13:56
Спорт 10.06.2022 13:56
7 июня РФС решит судьбу волгоградского «Ротора»04.06.2022 08:45
Спорт 04.06.2022 08:45
Победила дружба: ВТЗ и представители РФС провели дружественный матч03.06.2022 09:44
Спорт 03.06.2022 09:44
Александра Глинянова вызвали в Волгоградскую облдуму и спросили про «Ротор»02.06.2022 18:21
Спорт 02.06.2022 18:21