Судим за наркотики: в СИЗО поместили подозреваемого в убийстве 17-летней волгоградки

Елецкий горсуд по ходатайству следователя СУ СКР по Липецкой области постановил поместить под стражу 31-летнего Данила Ермакова, подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», мера пресечению жителю Ельца избрана на срок до 11 сентября.

— Действия 31-летнего местного жителя следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, — сообщила информагентству официальный представитель липецкого СК Юлия Кузнецова. — Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая для установления вменяемости фигуранта.





По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года 31-летний ранее судимый фигурант дела в районе Ледового дворца в Ельце напал на 17-летнюю жительницу Волгоградской области. Девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Этот факт привлек мужчину, и он стал наносить своей жертве множественные удары по голове кулаками и камнями.





Молодая девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Затем злоумышленник накрыл потерпевшую травой и скрылся. Тело обнаружили случайные прохожие.

— Подозреваемый дал признательные показания, которые он подтвердил при их проверке следователем на месте преступления, — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.





Вскоре подозреваемый в жестоком преступлении был задержан. При обыске по месту жительства 31-летнего жителя Ельца изъяли его одежду и обувь с биологическими следами погибшей. Известно, что ранее мужчина был судим за покушение на разбой и применение насилия к сотруднику УФСИН.





Как стало известно корреспондентам информационного агентства, погибшая девушка приезжала в Липецкую область из Волгограда в гости к своей тете. Ермаков недавно освободился из колонии и проживал вместе с матерью недалеко от дома своей жертвы. Рядом с местом, где нашли труп — много растительности и начинается частный сектор.

По не подтвержденной официально информации, волгоградку обнаружили обнаженной. По некоторым данным, девушку могли изнасиловать. Ранее Ермаков проживал в Красноярском крае. Фигурант уголовного дела в прошлом привлекался к ответственности, в том числе по «наркотической» ст. 228 УК РФ.

Фото, видео и коллаж: СУ СКР по Липецкой области / Алексей Костяков ИА «Высота 102» / ЛипецкМедиа / t.me

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