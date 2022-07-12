«Мог изнасиловать»: липчанин показал, как убивал 17-летнюю жительницу Волгограда

СУ СКР по Липецкой области опубликовало видео следственных действий, с участием рецидивиста, подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», тело студентки нашли недалеко от дома, где она проживала.

— При расследовании уголовного дела 31-летний житель города Ельца дал признательные показания, подтвердив их при проверке следователем на месте преступления, — сообщила информагентству официальный представитель липецкого СК Юлия Кузнецова.





По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года фигурант дела в районе Ледового дворца в городе Ельце напал на 17-летнюю волгоградку. Девушка возвращалась с прогулки и в момент нападения разговаривала со знакомым по видеосвязи. Этот факт привлек внимание неадекватного незнакомца.





Мужчина набросился на свою жертву и нанес ей множественные удары по голове кулаками и камнями, причинив смертельные травмы. Затем он накрыл тело потерпевшей травой и скрылся. Труп молодой девушки заметили случайные прохожие.





Вскоре подозреваемого задержали. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъята его одежда и обувь с биологическими следами погибшей девушки. Известно, что ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на разбой и применение насилия к сотруднику УФСИН.





Журналистам информагентства удалось выяснить, что погибшая девушка приехала из Волгограда погостить к своей тете. Напавший на нее 31-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и жил вместе с матерью недалеко от дома погибшей девушки. Рядом с местом, где обнаружили труп — много растительности и начинается частный сектор.

По не подтвержденной официально информации, волгоградку нашли обнаженной. По некоторым данным, девушку могли изнасиловать.

Фото, видео и коллаж: СУ СКР по Липецкой области / Алексей Костяков ИА «Высота 102» / ЛипецкМедиа / t.me

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