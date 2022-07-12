Расследования

Забил камнями и накрыл травой: в Липецкой области жестоко убили 17-летнюю волгоградку

Расследования 12.07.2022 15:30
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12.07.2022 15:30


СУ СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 31-леннего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней жительницы Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления степени вменяемости. 

— Следственный отдел по городу Ельцу СУ СК РФ по Липецкой области при расследовании уголовного дела об убийстве 17-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ) получены неопровержимые доказательства причастности к особо тяжкому преступлению 31-летнего местного жителя, — сообщила информагентству официальный представитель липецкого СК Юлия Кузнецова. — Проводятся судебные экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.


По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года фигурант дела в районе Ледового дворца в городе Ельце напал на 17-летнюю волгоградку. Девушка возвращалась с прогулки и в момент нападения разговаривала со знакомым по видеосвязи. Этот факт привлек внимание неадекватного незнакомца. 

Мужчина набросился на свою жертву и нанес ей множественные удары по голове кулаками и камнями, причинив смертельные травмы. Затем он накрыл тело потерпевшей травой и скрылся. Труп молодой девушки заметили случайные прохожие. 

Вскоре подозреваемого задержали. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъята его одежда и обувь с биологическими следами погибшей девушки. Известно, что ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на разбой и применение насилия к сотруднику УФСИН.  

Фото: СУ СКР по Липецкой области 

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