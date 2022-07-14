Политика

Дмитрий Медведев приедет в Волгоград 17 июля на открытие БК-31

Политика 14.07.2022 14:16
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14.07.2022 14:16


Зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев планирует посетить Волгоград в предстоящее воскресенье, 17 июля. Как стало известно ИА «Высота 102», политик примет участие в памятных мероприятиях на набережной города-героя. Напомним, что на 17 июля губернатор региона Андрей Бочаров ранее анонсировал открытие памятника БК-31. 

Известно, что Дмитрий Медведев  принимает участие в траурных мероприятиях, приуроченных 80-летию начала Сталинградской битвы. Визит в Волгоград зампреда Совета Безопасности РФ, по имеющимся сведениям, обойдется одним днем.

В администрации Волгоградской области предстоящий визит Медведева не подтвердили и не опровергли. 

Фото: Дмитрий Медведев / VK.com

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