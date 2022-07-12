В Волгограде после падения с 3 этажа погиб мужчина

В Красноармейском районе Волгограда после падения с высоты 3 этажа скончался 38-летний местный житель. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина умер сегодня, 12 июля, в одной из городских больниц.

— Пациент скончался в отделении реанимации больницы № 15, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона.

Известно, что местный житель травмировался в заброшенном аварийном трехэтажном доме по улице Удмуртской. Погибший упал с высоты третьего этажа на второй этаж по собственной неосторожности.

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