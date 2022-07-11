Происшествия

Пациенты наркодиспансера в Волжском покалечились, путешествуя по водосточной трубе

Происшествия 11.07.2022 14:13
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11.07.2022 14:13


В городе Волжском Волгоградской области два пациента областного наркологического диспансера получили травмы, упав вместе с водосточной трубой, на которую взгромоздились на высоте третьего этажа. Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах, оба мужчины доставлены в больницу им. Фишера, где продолжат лечение с новым диагнозом. 

– 10 июля поступил вызов на улицу Пушкина в Волжском, где располагается наркологический диспансер. Сообщалось о падении с высоты мужчин в возрасте 29 и 40 лет, – рассказал собеседник информагентства. – Обоих после падения с высоты доставили в больницу им. Фишера, где они теперь проходят лечение. На момент госпитализации оба были в сознании. У того, что помоложе, был сломан нос и рука. У второго – травма головы, пневмоторакс. Как говорили на месте врачи, перед падением мужчины отправились в столовую, из окна которой, собственно, и полезли на водосточную трубу. Что их на это подвигло, остается загадкой. 

В облздраве инцидент с пациентами наркологического диспансера информационному агентству подтвердили.

– По информации лечебного учреждения, двое пациентов 29 и 40 лет осуществили попытку покинуть здание по водосточной трубе, находящейся рядом с окном помещения столовой. Попытка завершилась падением пациентов с высоты нескольких метров. На место оперативно была вызвана бригада скорой помощи для транспортировки в профильное учреждение, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Уточняется, что пациенты находились на лечении по поводу основного заболевания с 26 июня, а на сегодня – 11 июля – была намечена их выписка.

– Признаков усугубления состояния врачами не отмечалось. Кроме того, все пациенты могут беспрепятственно покинуть учреждение, написав отказ от прохождения лечения. В настоящее время двое мужчин находятся в отделении реанимации больницы №1 им. Фишера, состояние одного оценивается как средней степени, стабильное, второй – в тяжелом состоянии, – сообщают в профильном комитете администрации региона. 

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