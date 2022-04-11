Выпавший из окна 47-летний волгоградец умер после забега по двору

В Красноармейском районе Волгограда выпавший из окна 47-летний мужчина в крови бегал по двору и позже скончался в больнице № 15. Сегодня, 11 апреля, стали известны подробности происшествия.

— Организован доследственная проверка, — сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по Красноармейскому района Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.

Накануне волгоградец решил залезть по водосточной трубе к своей знакомой. С высоты третьего этажа погибший спустился чуть ниже и стал кулаком бить в окно подруги. Стекло разбилось, а мужчина получил травму в области предплечья. Сорвавшись с высоты, местный житель начал бегать по двору, истекая кровью.

Со слов очевидцев, неадекватный мужчина находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Читайте также:

Житель Волгограда сутки пролежал на козырьке после падения со второго этажа