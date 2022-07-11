Расследования

Волгоградская пенсионерка из-за чужого долга живет на 6 тысяч рублей в месяц

Расследования 11.07.2022 11:31
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11.07.2022 11:31



Персональные данные 69-летней волгоградки Людмилы Геннадьевны Д. стали предметом для корыстных манипуляций неизвестными лицами в Москве. С жалобой на нарушение имущественных прав, приватности личной жизни, а также с материалами собственного расследования пенсионерка обратилась за помощью к волгоградскому уполномоченному по правам человека. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена, с января 2022 с пенсионерки стали удерживать половину пенсии, из-за чего длительное время ей пришлось жить на 6 тысяч рублей в месяц. 

Причем в УФССП по Волгоградской области волгоградке объяснили, что в региональном реестре должников она не числится. 

Однако выяснилось, что половину пенсии с женщины снимали  на основании судебного приказа судебного участка Москвы, в котором она  фигурировала  якобы как должник одной из микрофинансовой организации. При этом в содержательной части судебного документа указывались все ее персональные данные. Расхождение составляло только место жительства.  

Это известие стало шоком для пожилой женщины. По ее словам, она не была в Москве последние несколько десятилетий, паспорт не теряла и уж тем более, не обращалась там в финансовые организации и не составляла никаких договоров. 

Людмила Геннадьевна уверена, что ее личные данные были использованы злоумышленниками в корыстных целях.

Юридическую помощь пенсионерке  в настоящее время оказывают в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Совместно со столичными коллегами будет проведена необходимая проверка с целью установления всех обстоятельств неправомерного использования данных пенсионерки и возвращения ей незаконно взысканных денежных средств, заверили в аппарате.

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