







Персональные данные 69-летней волгоградки Людмилы Геннадьевны Д. стали предметом для корыстных манипуляций неизвестными лицами в Москве. С жалобой на нарушение имущественных прав, приватности личной жизни, а также с материалами собственного расследования пенсионерка обратилась за помощью к волгоградскому уполномоченному по правам человека.





Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена, с января 2022 с пенсионерки стали удерживать половину пенсии, из-за чего длительное время ей пришлось жить на 6 тысяч рублей в месяц.





Причем в УФССП по Волгоградской области волгоградке объяснили, что в региональном реестре должников она не числится.





Однако выяснилось, что половину пенсии с женщины снимали на основании судебного приказа судебного участка Москвы, в котором она фигурировала якобы как должник одной из микрофинансовой организации. При этом в содержательной части судебного документа указывались все ее персональные данные. Расхождение составляло только место жительства.





Это известие стало шоком для пожилой женщины. По ее словам, она не была в Москве последние несколько десятилетий, паспорт не теряла и уж тем более, не обращалась там в финансовые организации и не составляла никаких договоров.





Людмила Геннадьевна уверена, что ее личные данные были использованы злоумышленниками в корыстных целях.





Юридическую помощь пенсионерке в настоящее время оказывают в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Совместно со столичными коллегами будет проведена необходимая проверка с целью установления всех обстоятельств неправомерного использования данных пенсионерки и возвращения ей незаконно взысканных денежных средств, заверили в аппарате.



