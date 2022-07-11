За выходные в Волгограде и Волжском четыре человека получили переломы и сотрясения при падении с электросамокатов. Как сообщает ИА «Высота 102», три инцидента произошли в областном центре, один в городе-спутнике.

В минувшее воскресенье, 10 июля, в Волжском около 05.10 за медпомощью обратился 35-летний мужчина. По информации от экстренных служб, у молодого человека диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану подбородка. Известно, что пострадавший травмировался при падении с электросамоката на проспекте имени В. И. Ленина 32б.

В Волгограде в субботу, 9 июля, в 22.46 в больницу № 25 обратилась 24-летняя девушка с сотрясением головного мозга. Травму получила в парке ЦПКиО, упав с электросамоката.

Еще одно происшествие в областной столице случилось в Краснооктябрьском районе. 9 июля в 07.31 в приемное отделение больницы № 25 обратился 22-летний местный житель. У молодого человека диагностированы сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Травму получил также при падении с электросамоката на улице Былинной.

Еще один неприятный инцидент произошел у ТРК «Европа Сити Молл». 34-летний мужчина упал с электросамоката и травмировался. 9 июля в 07.29 доставлен в больничный комплекс с переломом левой бедренной кости.

В Волгоградской области случаи травмирования при использовании электрических самокатов с завидной регулярностью попадают в оперативные сводки, особенно в летний период. С виду безобидное и такое удобное средство передвижения уже давно стало представлять опасность, как для самих «водителей», так и для окружающих людей.

Ранее информагентство сообщало, что Верховный суд РФ признал законным положение ПДД, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам. Отмечается, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

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