У «Волгоград Арены» двух мужчин на электросамокате сбил автомобиль









Столкновение легкового автомобиля и электросамоката, на котором передвигались двое мужчин, произошло возле стадиона «Волгоград Арена» в Центральном районе накануне вечером.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Daewoo Matiz, совершила наезд на электросамокат, на котором передвигались двое мужчин в возрасте 28 и 40 лет.

В результате ДТП мужчины, находившиеся на самокате, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



