У «Волгоград Арены» двух мужчин на электросамокате сбил автомобиль

Происшествия 02.07.2022 11:21
0
02.07.2022 11:21
Столкновение легкового автомобиля и электросамоката, на котором передвигались двое мужчин, произошло возле стадиона «Волгоград Арена» в Центральном районе накануне вечером.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Daewoo Matiz, совершила наезд на электросамокат, на котором передвигались двое мужчин в возрасте 28 и 40 лет.
В результате ДТП мужчины, находившиеся на самокате, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП: видео02.07.2022 13:45
Происшествия 02.07.2022 13:45
В Волгоградской области мачеха избила скалкой 8-летнюю падчерицу02.07.2022 12:18
Происшествия 02.07.2022 12:18
Водитель легковушки погиб в ДТП с экскаватором в Волгоградской области02.07.2022 11:09
Происшествия 02.07.2022 11:09
В Киквидзе град, в Новоаннинском – пыльные бури: Волгоградская область оказалась во власти стихий01.07.2022 15:16
Происшествия 01.07.2022 15:16
Пока без прогнозов: хирурги спасают 20-летнюю волгоградку после ножевого ранения в голову01.07.2022 12:38
Происшествия 01.07.2022 12:38
«Рабочему обожгло лицо и ноги»: в Дзержинском районе Волгограда взорвалась подстанция01.07.2022 11:17
Происшествия 01.07.2022 11:17
В центре Волгограде сгорел BMW X3 и расплавилась «Волга»01.07.2022 09:33
Происшествия 01.07.2022 09:33
В Волгограде всех посетителей ТРК «Европа Сити Молл» вывели на улицу30.06.2022 20:07
Происшествия 30.06.2022 20:07
Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озере30.06.2022 19:29
Происшествия 30.06.2022 19:29
В Волгограде трамваи встали из-за ДТП с легковушкой30.06.2022 15:14
Происшествия 30.06.2022 15:14
В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горлом30.06.2022 12:56
Происшествия 30.06.2022 12:56
Под Волгоградом у моста утонул 60-летний мужчина30.06.2022 12:39
Происшествия 30.06.2022 12:39
Водитель погиб в ДТП на затяжном повороте в Волгоградской области30.06.2022 11:10
Происшествия 30.06.2022 11:10
Трехлетний мальчик выпал из окна в Волгограде30.06.2022 10:52
Происшествия 30.06.2022 10:52
В Волгограде в камышах нашли обгоревший труп мужчины30.06.2022 10:20
Происшествия 30.06.2022 10:20