«Вот так бы в ФНЛ»: «Ротор» разгромил «Енисей-2» во втором товарищеском матче со счетом 7:0









Волгоградский «Ротор» в Кисловодске под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова с разгромным счетом обыграл красноярский «Енисей-2" в товарищеской встрече - 7:0, сообщает ИА «Высота 102». Матч прошел во время сборов, которые в настоящий момент проводит волгоградский клуб в курортном городе. А играли футболисты на высоте 1240 метров над уровнем моря.





Уже на 3-й минуте футболист красноярцев вышёл один на один с вратарём «Ротора», но голкипер Иван Литвенок не дал себя переиграть, отбив мяч на угловой. На 5-й минуте игрок волгоградцев, который находится на просмотре, в ходе организованной контратаки сумел убежать от защитников соперника, но, имея хороший шанс отличиться, отправил мяч выше ворот. На 13-й минуте футболист «Енисея-2» дальним ударом мог открыть счёт в матче, однако Литвенок снова выручил «Ротор» от пропущенного гола, отбив мяч в прыжке.





На 15-й минуте встречи мяч в ворота красноярцев отправил игрок волгоградской команды, находящийся на просмотре, после подачи с левого фланга. Второй гол от сине-голубых не заставил себя долго ждать. Уже на 17-й минуте полузащитник Артём Максименко сумел выиграть борьбу за мяч в штрафной площади у защитника «Енисея-2» и удвоил счёт в игре. Через некоторое время футболист «Ротора» мог забить ещё один гол, сумев перебросить мяч через голкипера красноярцев, однако защитник соперника не позволил снаряду пересечь линию ворот. Тем не менее, сине-голубые продолжали оказывать давление на оборону противника и результатом этого стал ещё один забитый мяч в исполнении защитника Сергея Обивалина.





В конце первого тайма волгоградцы организовали атаку на правом фланге и после прострела в штрафную игрок «Ротора» организовал четвёртый гол в поединке. Уже буквально через минуту Максименко вышел один на один с вратарём «Енисея-2» и, сумев его переиграть, оформил дубль в матче. Под конец тайма «Ротор» успешно разыграл ещё один угловой и после подачи с фланга свой второй мяч в игре забил Обивалин.





В перерыве главный тренер сине-голубых Алексей Стукалов совершил 10 замен и на второй тайм вышел почти полностью новый состав. На 61-й минуте волгоградцы сумел заработать пенальти в ворота красноярцев, который успешно реализовал форвард «Ротора» Ризван Умаров и установил окончательный счёт в игре. Лишь под конец матча у «Енисея-2» была хорошая возможность забить хотя бы один гол, однако после розыгрыша опасной атаки голкипер «Ротора» Николай Нелюбов, вышедший на замену после перерыва, спас свою команду от пропущенного мяча.





Болельщики «Ротора» были приятно удивлены итогом этой встречи. Это уже вторая победа волгоградского клуба в межсезонье - ранее "Ротор" обыграл "Аланию-2" со счетом 1:0.







- Если бы так играли в ФНЛ, вышли бы в премьер-лигу, - обсуждают волгоградцы в соцсетях результат поединка.







При этом болельщики, несмотря на разочарование, которое их постигло после вылета команды из ФНЛ, с нетерпением ожидают предстоящего сезона.







Кстати, перед началом чемпионата, который для «Ротора» начнётся домашним матчем против «Форте» 24 июля, сине-голубые проведут 21 июля открытую тренировку для болельщиков и представителей СМИ. Отметим, что ход тренировочного занятия с помощью микрофонов будут комментировать спортивный директор клуба Фёдор Щербаченко и спортивный журналист Адиль Задоров.





Также «Ротор» планирует организовать встречу с болельщиками после окончательного формирования состава. На данный момент у волгоградского клуба находится 14 игроков на контракте и ещё несколько потенциальных новичков продолжают проходить просмотр на сборах.