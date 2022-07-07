Расследования

В Волгограде сгорел аварийный дом без жильцов

Расследования 07.07.2022 15:39
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07.07.2022 15:39






Сегодня в Красноармейском районе Волгограда сгорела старая двухэтажка  на ул. Палласовской, 15. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании поступило в 13 часов 43 минуты. В заброшенной двухэтажке горел мусор. Пожар был локализован в 14 часов 25 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, пояснили в региональном управлении.

Между тем, как сообщается в открытых источниках, дом №15 по ул. Палласовская, построенный через семь лет после окончания Великой Отечественной войны,  был признан аварийным в 2012 году. Снести опустевшее после расселения жильцов  здание должны были до конца этого года. 

При этом в Красноармейском районе Волгограда заброшенные аварийные дома горят уже не первый раз. Так, буквально неделю назад пожарные тушили расселенный аварийный дом на ул. Брестской. Как правило, такие "заброшки" привлекают внимание бомжей, подростков и наркоманов. 

Видео читателей.

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