Жителю Санкт-Петербурга грозит 15 лет за убийство брата-близнеца в Волгограде





Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Петербурга, который жестоко расправился со своим братом-близнецом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в убийстве и похищении паспорта (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 года скелетированные останки мужчины были обнаружены обслуживающей организацией при очистке канализационного колодца, о чем позже было сообщено в правоохранительные органы.

По версии следствия, в конце октября 2017 года фигурант уголовного дела поссорился с братом из-за престарелой бабушки, которой требовался уход. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил близнеца молотком по голове. От полученных травм тот скончался.

- Далее мужчина забрал у потерпевшего паспорт и сотовый телефон, а труп ночью спрятал в канализационном колодце в Тракторозаводском районе, - рассказала Черединина. - Следующим месяцем в одном из социальных учреждений скончалась и бабушка близнецов, из-за которой между братьями сложился конфликт – родственников, которые могли бы обнаружить пропажу, не было. Для подкрепления своего алиби мужчина пару раз позвонил с телефона брата на свой номер, имитируя беседы.

Позднее петербуржцу начали звонить из управляющей организации, где его близкий родственник работал дворником. После этого он сообщил в полицию об исчезновении брата, предположив, что тот уехал в другой регион. Ту же версию он рассказал и на его работе, а затем уехал в Санкт-Петербург.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.