Волгоградца задержали за убийство молотком брата-близнеца

Расследования 10.03.2022 14:26
10.03.2022 14:26
Убийство 29-летнего мужчины, совершенное еще в 2017 году, раскрыто в Волгограде. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, скелетированные человеческие останки были обнаружены 25 ноября прошлого года на территории Тракторозаводского района Волгограда. Было установлено, что человека убили.
В ходе расследования уголовного выяснили, что останки принадлежат жителю Волгограда 1993 года рождения. Мужчина ушел из дома 23 октября 2017 года и его местонахождение было неизвестно. Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР, следователи-криминалисты регионального следственного управления, а также оперативные сотрудники областного Главка МВД России установили лицо, совершившее убийство мужчины. Им оказался родной брат-близнец погибшего. Подозреваемый сознался в содеянном.
Мужчина рассказал, что в октябре 2017 года в ходе очередного конфликта с братом он взял молоток и нанес родственнику множественные удары по голове и другим частям тела. Осознав, что брат скончался, он связал его тело и сбросил в ближайший колодец.
По решению суда подозреваемый взят под стражу.
Видео: СУ СКР по Волгоградской области
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