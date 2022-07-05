«Век бы его не видеть»: на гуляющего без штанов волгоградца возбудили уголовное дело за развратные действия
Расследования 05.07.2022 14:39
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05.07.2022 14:39
Житель Красноармейского района Волгограда, который разгуливал по двору со спущенными штанами на глазах у детей, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, на мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст. 135 – развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время он находится в СИЗО.
- Даже не верится, что это животное больше не будет пугать наших детей, - вздохнули с облегчением жители дома №44 по проспекта Столетова. – Не знаем, сколько ему дадут, но век бы его не видеть. Пусть его лечат подальше от общества.
- 52-летний житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, появился на детской площадке в обнаженном виде, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области. – Он был задержан.
Как оказалось, 52-летний неработающий и ранее дважды судимый Валерий Г. неоднократно разгуливал в подобном виде по двору, вызывая ужас у детей и их родителей. По словам местных жителей, мужчина, которого выставила из квартиры жена, продолжал жить в подъезде, устраивая там оргии со своим любовником. Дети боялись заходить в квартиры без сопровождения взрослых. Волгоградцы утверждали, что мужчина даже насиловал собак и кошек.
Теперь любителю обнаженки грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы.
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