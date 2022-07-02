«Это животное»: в Волгограде сексуальный извращенец два года терроризирует детей



















Жители дома №44 по проспекту Столетова в Красноармейском районе Волгограда вот уже два года живут в страхе за своих детей из-за неадекватного мужчины с явными сексуальными отклонениями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в их доме проживал мужчина по имени Валерий, который около двух лет назад развелся с супругой, однако продолжает фактически жить в подъезде, где осталась бывшая семья. Да ладно бы, просто жить…





- Этот Валерий и раньше был со странностями, но, что он творит сейчас, это просто запредел, - рассказывают жители дома. – Он со своим любовником из нашего дома устраивает оргии прямо в подъезде, а по двору он ходит исключительно со спущенными штанами и демонстрирует свое «хозяйство» детям. Мужчина откровенно пристает к несовершеннолетним. Ходит за одним 12-летним мальчиком, называет его красавчиком. Достается и девочкам. Однажды одна мама с дочкой ехали с ним в лифте. Он прямо при маме начал пугать девочку. Они еле вырвались! У него, видимо, что-то не так с головой, но даже взрослые боятся заходить домой. Что говорить о детях... Им уже требуется помощь психологов, потому что объяснить, что происходит и почему взрослые не могут защитить их от этого безумца, мы не можем!









Взрослые не стали дожидаться, когда извращенец доберется и до их детей. Накануне после очередной сцены, когда ненормальный снова снял штаны и пошел на детей, жители дома вызвали полицейских.





Мужчину отвезли в отдел полиции №8, где мама одного из мальчиков, которого терроризировал Валерий, написала заявление. Как рассказали сегодня жители дома, делом теперь занимаются следователи. Люди готовы написать и коллективное заявление, чтобы больше этот человек никогда не появлялся в их доме и дворе. Мужчина пока задержан, но люди трясутся от одной мысли от того, что он может вернуться.





- Это не человек, это животное, - считают они. – Его нужно срочно изолировать от общества и лечить. Если его выпустят на свободу, добром это не закончится. Мы очень надеемся, что правоохранители этого не допустят. Иначе придется ответить тем, кто не принял превентивных мер и не оградил наших детей от сексуального маньяка.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Волгоградской области и будет следить за развитием событий.

По словам волгоградцев, они вынуждены нанимать нянь и отпрашиваться с работы, чтобы довести своих детей из школы домой. Но Валерий продолжает гадить в прямом и переносном смысле – он использует подъезд девятиэтажки как туалет. По словам жильцов, мужчина со своим любовником даже насилуют кошек и собак.