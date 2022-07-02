В Волгоградской области мачеха избила скалкой 8-летнюю падчерицу









В больницу в Волгоградской области госпитализирована 8-летняя девочка, которую избила мачеха. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорным ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку.

По предварительным данным, всё произошло вечером 28 июня текущего года в Палласовском районе.

Женщина причинила телесные повреждения 8-летней падчерице, после чего девочка убежала из дома к бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы. Ребенка госпитализировали.

- По данному факту прокуратурой Палласовского района Волгоградской области также проверяется работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее семья на профилактических учетах не состояла. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила Черединина.

Как стало известно информагентству, 40-летняя женщина, по предварительной информации, избивала ребенка скалкой. Девочка вся в синяках, у нее подозрение на сотрясение головного мозга.



